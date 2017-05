Genau genommen reichen Aue und den ebenfalls vom Abstieg bedrohten Düsseldorfern ein Remis zum sicheren Verbleib in Liga zwei. Darauf wolle sich Tedesco aber nicht verlassen: "Wir hauen alles raus, was geht. Wir wollen uns im Nachgang auf die Schultern klopfen, dass wir alles gegeben haben." Mit einem Sieg würde sich bei den Auern riesige Erleichterung breitmachen. Zudem könnten die Sachsen in der Tedesco-Tabelle, die alle Spiele seit dem Engagement des Trainers beim FCE beinhaltet, verbessern.