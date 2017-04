Mit 34 Zählern haben die Fortunen derzeit nur vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz Richtung 3. Liga. "In diesem Jahr braucht man 39 oder 40 Zähler, um sicher in der Liga zu bleiben", so F95-Trainer Friedhelm Funkel. Er freut sich auf das Duell: "Wenn so eine Atmosphäre herrscht wie in Dresden, macht ein Spiel gleich noch mehr Spaß." Für den 63-Jährigen "stehen die Chancen 50 zu 50." Lob schickte er auch noch nach an die Kicker aus Sachsen: "Es ist eine spiel-, lauf- und kampfstarke Mannschaft. Uwe Neuhaus hat ein starkes Team zusammengestellt."