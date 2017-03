Trainer Uwe Neuhaus hat vor der Partie der SG Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitag (18.30 Uhr) Wiedergutmachung für die Hinrunden- Niederlage seiner Mannschaft gefordert. "Wer daran denkt, der weiß, dass wir da noch was im Hinterkopf haben", sagte der 57-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Zweitligisten. Im September des vergangenen Jahres verlor Dresden bei den "Roten Teufeln" mit 0:3.