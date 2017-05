Für seine Spieler geht es nun darum, den Rest der Saison nicht weiter abzuschenken und zumindest Platz fünf zu halten, was auch finanziell relevant ist. Deutlich wichtiger ist die Begegnung am Freitag allerdings für den Gegner: 1860 München ist sogar seit fünf Spielen ohne Sieg und dadurch auf den Relegationsrang abgerutscht. Ärger gibt es auch für "Löwen"-Coach Vitor Pereira, gegen den der DFB wegen einer angeblichen Beleidigung seines Braunschweiger Pendants Torsten Lieberknecht bei der 0:1-Niederlage am Sonntag ermittelt.