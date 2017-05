Saison 2007/08 Im fünften Jahr nach dem Aufstieg 2003 gerät Erzgebirge Aue erstmals so richtig in Gefahr die Klasse nach unten verlassen zu müssen. Nach 300 Spielen und über 3000 Tagen im Amt tritt Ende 2007 Trainer Gerd Schädlich zurück. Auch unter seinem Nachfolger Roland Seitz stellt sich der Erfolg nicht ein. Also ziehen die Verantwortlichen Mitte April zum zweiten Mal die Reißleine. Diesmal wird Heiko Weber (mit Co-Trainer Rico Schmitt) neuer Übungsleiter. Nach dem 32. Spieltag steht der FCE auf dem 16. Rang, der in dieser Saison noch den direkten Abstieg bedeutet. Der Rückstand auf das rettende Ufer (VfL Osnabrück/14.) beträgt sechs Punkte. Bildrechte: IMAGO