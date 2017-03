Der Kampf gegen den Abstieg geht weiter: Am Freitag kann der FC Erzgebirge Aue mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli erstmals seit fünf Monaten auf einen Nichtabstiegsplatz springen. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Formkurve der Veilchen zeigt nach oben. Seit Domenico Tedesco das Zepter an der Seitenlinie übernommen hat , gab es vier Punkte aus zwei Spielen.

Die Länderspielpause habe man dazu genutzt, um sich ganz fokussiert im fußballerischen Bereich weiterzuentwickeln, sagte der Coach am Mittwoch. "Wir wollen an das Heimspiel gegen den KSC anknüpfen, in dem wir richtig gut waren", sagte Tedesco. Er warnte aber vor dem Gegner, der vor der Partie nur zwei Punkte vor den Auern auf Rang 15 platziert ist. Die Norddeutschen könnten sich in Spiele hineinkämpfen und hätten dann die individuelle Klasse, den Spielwitz und den Zug zum Tor, um für Gefahr zu sorgen. "Wir müssen hellwach sein und saubere Zweikämpfe führen", forderte der Coach.