Auch in der Heimtabelle belegt der aktuelle Tabellen-17. den vorletzten Platz. Dotchev erklärte am Mittwoch, dass Aue die Heimspiele häufiger gewinnen müsse als in der Hinrunde. Den erst zweiten Heimdreier hatte der FCE vor zwei Wochen beim 2:1 gegen Heidenheim eingefahren. Überhaupt haben die "Veilchen" in neun Partien im Lößnitztal lediglich acht Punkte geholt.