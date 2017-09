Drews: "Frotzeleien aus Kiel"

Drews: "Freue mich auf die Kulisse" Bildrechte: Picture Point Drews trainierte zuletzt die U19 des Zweitligaaufsteigers aus dem Norden. Vor dem Wiedersehen am Freitag erreichten ihn nun einige Nachrichten: "Natürlich gab es aus Kiel ein paar Frotzeleien", gestand Drews und fügte hinzu: "Die sind aber nicht böse gemeint." Aufgeregt sei Drews allerdings nicht: "Ich versuche das auszublenden."



Was er wohl nicht ganz ausblenden kann, ist der Empfang der Auer Fans. Und der dürfte nach dem 2:1-Sieg vor einer Woche in Ingolstadt freundlich sein. "Ich freue mich darauf, die Kulisse kennen zu lernen", blickt der Coach gespannt auf sein Heimdebüt.

Kiel: 3 Siege in Serie - Aue: 3 Mal ungeschlagen

Die Holstein-Offensive ist die beste der Liga. Bildrechte: IMAGO Sportlich ist das Duell ein heimliches Spitzenspiel. Aufsteiger Kiel beeindruckt als Tabellendritte, hat die letzten drei Spiele gewonnen. Aue hat sich nach verkorkstem Saisonstart zuletzt stark präsentiert, drei Spiele sind die „Veilchen“ ungeschlagen, zuletzt gab es zwei Siege in Serie. Drews hat dabei in Ingolstadt vor allem "imponiert, wie die Mannschaft 90 Minuten für einander da gewesen ist. Das macht mir Mut für Freitag." Holstein-Trainer Markus Anfang lobt den Tabellen-Elften aus dem Erzgebirge, will der Trainerfrage dabei aber nicht zu viel Bedeutung geben: "Wir haben die Idee, dass wir uns auf uns selber konzentrieren. Die Auer hatten vor Hannes schon eine Zeit gehabt, in der sie erfolgreich waren. Es ist nicht entscheidend, wer auf der Trainerbank sitzt“, sagte Anfang.

Kiel: 3 Verletzte - Aue fast komplett