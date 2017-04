Domenico Tedesco Bildrechte: Picture Point

"Die 40-Punkte-Marke sollte für uns so schnell wie möglich das Ziel sein", betonte Adler am Donnerstag. Das Restprogramm der Sachsen hat es in sich. Der FC Erzgebirge tritt unter anderem noch gegen die Aufstiegskandidaten Hannover und Stuttgart an.



Für die Begegnung in Nürnberg stehen Aue-Trainer Domenico Tedesco bis auf den langzeitverletzten Max Wegner alle Spieler zur Verfügung. Der Coach erklärte: "Die Köpfe sind oben - die Blicke gehen nach oben. Wir haben einen freien und positiven Kopf. Das gilt es, in dieses Spiel mit reinzunehmen."



Die "Veilchen" sind seit sechs Partien ungeschlagen und holten unter Tedesco 13 von möglichen 15 Punkten.