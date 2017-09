Für Dynamo Dresdens Trainer Uwe Neuhaus wird das Auswärtsspiel beim Aufsteiger SSV Jahn Regensburg ein "echter Stresstest". Dennoch wollen die Sachsen am Sonntag ( 13:30 Uhr ) in der 2. Fußball-Bundesliga endlich den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Doch Neuhaus warnte vor dem Gegner. "Sie bringen eine überragende Mentalität auf den Platz und jeder Einzelne stellt sich zu einhundert Prozent in den Dienst der Mannschaft", sagte er am Freitag.