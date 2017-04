Am Mittwoch (17:30 Uhr) empfängt die SG Dynamo Dresden den 1. FC Heidenheim. Kapitän Marco Hartmann wird den Elbestädtern nicht zur Verfügung stehen. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass sich der 29-jährige Mittelfeldspieler einen Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen hat. Passiert war das beim 3:3 am Sonntag in Stuttgart, als Hartmann nach einem Zweikampf bereits in der zwölften Minute ausgewechselt werden musste.