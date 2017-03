Dynamo Dresden konnte in den vergangenen fünf Partien nicht vor den heimischen Fans gewinnen.

Dynamo Dresden konnte in den vergangenen fünf Partien nicht vor den heimischen Fans gewinnen.

Dynamo Dresden konnte in den vergangenen fünf Partien nicht vor den heimischen Fans gewinnen. Bildrechte: IMAGO

Marvin Schwäbe ist kein Mann der großen Töne. So verwunderte es auch nicht, dass der Torwart vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden vor der Partie am Sonntag ( 13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen eher die leisen wählte. "Klar wollen wir das Hinspiel vergessen machen und Sandhausen zeigen, dass wir besser als damals sind", sagte er am Freitag.