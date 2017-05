Tedesco, der im März ins Lößnitztal gewechselt war, hat mit seiner ersten Zweitliga-Mannschaft in acht Spielen sensationelle 17 Punkte geholt. Die "Veilchen", die am 23. Spieltag noch hoffnungsloses Schlusslicht waren, führte der Italo-Schwabe auf den derzeitigen 13. Tabellenplatz. Dank Tedescos Wiederbelebung wurde bei den Lila-Weißen aus Fußball-Frust endlich wieder Fußball-Lust.

“Tot sind wir nicht. Wir sind vielleicht auf der Intensivstation aber nicht tot. Und das Wichtige ist, dass wir Zweitligaluft atmen dürfen und das genießen wir in vollen Zügen - nicht nur daheim auch in der Ferne“, sagte Tedesco, dessen Heimatverein der VfB Stuttgart ist, bei dem er 2008 erstmals als Co-Trainer unter Thomas Schneider die Jugend betreute. Heimatgefühle kommen deshalb aber nicht auf. "Wir fahren nicht hin, um dort zu picknicken oder Urlaub zu machen, sondern um hart zu arbeiten“, gibt Tedesco die Marschroute beim Spitzenreiter vor.

Den Aufwärtstrend des "Kumpelvereins“ hat man im Schwabenland natürlich längst registriert. "Aue ist spielerisch stark, wir müssen aufpassen und voll fokussiert in die Partie gehen. Wir wollen mit unseren Fans im Rücken von der ersten Minute an zeigen, dass wir zurecht da oben stehen und auch oben bleiben wollen“, sagte Florian Klein, der zuletzt beim 3:2-Auswärtserfolg der Schwaben in Nürnberg den Siegtreffer markiert hatte.