Fußball | 2. Bundesliga Aue mit Vorfreude zum Bonusspiel nach Köpenick

27. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue tritt am Mittwoch bei Aufstiegsaspirant 1. FC Union Berlin an. Anstoß im Stadion an der Alten Försterei ist um 17:30 Uhr. Aue-Trainer Domenico Tedesco erklärte am Montag, dass seine Mannschaft gut drauf sei. Doch auch Union Berlin sei mit Ausnahme des letzten Spiels, das am Sonnabend mit 0:2 in Hannover verloren wurde, sehr gut drauf.