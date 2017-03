Nach der Länderspielpause steigen nun auch die Kicker von Dynamo Dresden wieder in den Punktspielbetrieb ein. Am Sonntag reisen die Sachsen um Trainer Uwe Neuhaus nach Baden-Württemberg, um sich mit dem derzeitigen Tabellen-Zweiten VfB Stuttgart zu messen. Keine leichte Aufgabe, denn der Aufsteiger muss gleich auf mehrere Akteure verzichten.

Uwe Neuhaus muss am Sonntag im "Spitzenspiel" beim Tabellen-Zweiten aus Stuttgart gleich auf mehrere Akteure verzichten. Neben dem Langzeitverletzten Georgier Akaki Gogia, der nun schon seit sieben Wochen ausfällt, fehlen bei der SGD auch das Stürmer-Duo Pascal Testroet und Marcos Àlvares. Beide laborieren an Muskelfaserrissen. Außerdem steht der Innenverteidiger Jannik Müller nicht zur Verfügung, welcher aufgrund der fünften Gelben Karte pausieren muss. Der 57-Jährige Trainer Uwe Neuhaus meinte zu der angespannten Personalsituation: " Die Ausfälle schränken schon ein, aber warum soll ich mich groß beklagen. Am Ende soll dies kein Hindernis sein." Die Hausherren aus Baden-Württenberg müssen anscheinend ohne den Österreicher Florian Klein auskommen. Der Außenverteidiger laboriert an einer leichten Bauchmuskelzerrung.