Der FC Erzgebirge Aue muss am Sonntag im Auswärtsspiel beim VfL Bochum ( 13.30 Uhr) auf Albert Bunjaku verzichten. Der Stürmer fällt wegen einer Dehnung des Kreuzbandes aus. Auch der Einsatz von Mittelfeldspieler Clemens Fandrich ist fraglich. "Wir müssen schauen, ob es eine Muskelverhärtung ist. Oder eine Zerrung, dann würde Clemens ausfallen. Ansonsten sind alle an Bord und fit", sagte Trainer Coach Domenico Tedesco am Freitag, ehe es mit dem Bus Richtung Ruhrpott ging.