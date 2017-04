Dem wollen die Dynamos nach drei sieglosen Partien mit Mentalität und neuer Körpersprache entgegentreten. Das verkündete Uwe Neuhaus am Mittwoch auf der Pressekonferenz: "Wir haben viel gesprochen und die Mannschaft hat vieles im Training sehr gut umgesetzt." Für den 57-Jährigen ist das Ganze dennoch "keine Garantie dafür, dass sich der Erfolg wieder einstellt".



Verzichten muss Neuhaus neben Fabian Müller weiterhin auf Marco Hartmann. Dresdens Kapitän befindet sich nach seinem Muskelfaserriss derzeit noch im Aufbautraining. An seiner Stelle wird wie schon in den vergangenen fünf Spielen Manuel Konrad auflaufen. Auch der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler erwartet bei den Bochumern ein "anderes Gesicht der Mannschaft, die die notwendigen Punkte einfahren und ihren Mann stehen wird".

Im Hinspiel in Dresden trennten sich beide Teams 2:2. (Archiv) Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie