Noch vor wenigen Wochen schien das Ziel Klassenerhalt utopisch im Erzgebirge, doch dann kam Domenico Tedesco. Seit der 31-Jährige an der Seitenlinie das Sagen hat, ist vieles anders im Veilchen-Land. Der Verbleib in der 2. Bundesliga ist inzwischen nicht nur möglich, sondern durch die jüngsten Ergebnisse sogar realistisch geworden. In den sieben Spielen, die der Neu-Trainer verantwortet hat, gab es für den damaligen Tabellenletzten starke vier Siege, zwei Unentscheiden und nur eine Niederlage. Dennoch läuft noch nicht alles rund, wie ein Blick auf die Tabelle verrät. Aktuell befinden sich die Sachsen auf Relegationsplatz 16, zwar mit Tuchfühlung zu Platz elf, allerdings auch nur zwei Punkte vor dem 17. Arminia Bielefeld. Würzburg steht tabellarisch wegen des besseren Torverhältnisses etwas besser da, wartet allerdings schon seit 13 Spielen auf einen Dreier.

Ein Sieg am Sonntag könnte sowohl für Aue als auch für Würzburg einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib bedeuten. Nicht zuletzt deshalb will Domenico Tedesco im Saisonendspurt keine Rücksicht auf drohende Gelbsperren nehmen. So winkt seinen Stammkräften Pascal Köpke, Christian Tiffert und Dimitri Nazarov, die jeweils viermal gelb auf dem Konto haben, bei der nächsten Verwarnung eine Zwangspause. "Ich bin kein Freund von Taktieren. Die Jungs sollen sich nicht schonen", so Tedesco, der gegen Würzburg wegen der fünften gelben Karte bereits auf Sebastian Hertner verzichten muss. Dafür kehrt Abwehrchef Louis Samson nach seiner abgesessenen Sperre ins Team zurück. Verletzungsbedingt fehlt zudem Nicky Adler.