Dynamo Dresden reist zum Rückrundenstart am Sonntag (13:30 Uhr) in Bestbesetzung nach Nürnberg. Trainer Uwe Neuhaus kann beim vermeintlichen Angstgegner aus dem Vollen schöpfen: "Es sind alle an Bord, das wird eine harte Entscheidung für mich." Kapitän Marco Hartmann gefällt der Konkurrenzkampf: "Man merkt im Training, dass nicht alle sicher sein können, zu spielen, das hat auch seine Vorteile."