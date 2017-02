Der achtfache Torschütze Akaki Gogia wird Dynamo fehlen. Aufgrund eines Einrisses des Syndesmosebandes und Seitenbandrissen im rechten Sprunggelenk bleibt das auch noch auf unbestimmte Zeit so. Zudem muss der beste Zweikämpfer, Florian Ballas (Kapselverletzung im linken Schultergelenk), passen. Für ihn rückt aller Voraussicht nach Jannik Müller in die Innenverteidigung.

SGD-Innenverteidiger Giuliano Modica über den Kontrahenten: "Hannover hat eine geile und gut besetzte Mannschaft. Mit der können wir uns richtig messen und mit unseren Fans das Ding rocken." Auch Trainer Uwe Neuhaus fordert von seinem Team: "schnelle Füße und einen klaren Kopf." Welche Qualität der Bundesliga-Absteiger habe, könne man Woche für Woche verfolgen. So auch zuletzt im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals, als die Mannschaft von Daniel Stendel unglücklich gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden war. "Die entwickeln richtig Druck, agieren extrem gallig in den Zweikämpfen und pressen hoch. Da müssen wir handlungsschnell sein", so Neuhaus weiter.