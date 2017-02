Am Sonntag (13:30 Uhr) empfängt Aufsteiger Dynamo Dresden den 1. FC Union Berlin. Im ersten SGD-Heimspiel des Jahres erwartet die Zuschauer ein echtes Spitzenduell. Die "Eisernen" haben nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Beide Teams feierten Erfolge in der vergangenen Woche: Dresden mit 2:1 in Nürnberg und Union mit dem gleichen Ergebnis gegen den VfL Bochum. Wer auf dem neu verlegten Rasen in der Elbestadt siegt, bleibt dran an den Aufstiegsplätzen.