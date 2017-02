Man brauche jetzt viele Punkte und wolle in Braunschweig anfangen, diese zu holen, erklärte Dotchev am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Der 51-Jährige erinnerte daran, dass der Tabellendritte aus Braunschweig gleichermaßen zum Siegen verdammt sei. "Sie haben in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen und werden deshalb gegen uns besonders motiviert sein", sagte Dotchev. Mut solle seiner Elf die Tatsache machen, dass auch der FC St. Pauli in Braunschweig gewonnen hat.