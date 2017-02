Die Tage nach dem Sieg über den 1. FC Heidenheim brachten vor allem schlechte Trainingsbedingungen. "Die Mannschaft hat nicht die Möglichkeit gehabt, auf Rasen zu trainieren. Wir mussten oft improvisieren und in der Halle spielen", sagte Aues Coach Pavel Dotchev. Clemens Fandrich und Mario Kvesic waren in dieser Woche zwar angeschlagen, sind aber an Bord. Lediglich der Langzeitverletzte Max Wegner wird fehlen. Bisher konnten die Sachsen in dieser Saison nach Siegen keinen Dreier nachlegen. Das soll sich ändern, denn "nur so können wir einen positiven Trend entwickeln", so Dotchev weiter.

Im Hinspiel siegten Cebio Soukou (li.) und Co. (Archiv) Bildrechte: IMAGO