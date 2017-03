In einer fußballerisch schwachen ersten Hälfte attackierten die Hausherren sehr früh und ließen den Elbestädtern kaum Räume. Zwei Schussversuche der Würzburger wurden geblockt (11.) und die beste Dynamo-Aktion war ein butterweicher Pass. Niklas Hauptmann spielte flach aus gut 30 Metern vor das Gehäuse, doch Aias Aosman kam nur mit der Fußspitze an den Ball, Torwart-Routinier Robert Wulnikowski klärte (18.). Kurz vor dem Pausenpfiff sah Jannik Müller nach einem Foul an Tobias Schröck die erste Gelbe der Partie. Den fälligen Freistoß aus 18 Metern setzte Junior Diaz in die Mauer (42.).

Uwe Neuhaus (Dresden): "Das war das erwartet schwere Spiel. Wer nach Würzburg fährt, muss sich alles hart erarbeiten und vor allem kämpfen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Wir haben keine Präsenz gezeigt und sind schlecht in die Zweikämpfe gekommen. Das hab ich der Mannschaft in der Pause deutlich gemacht. In der zweiten Halbzeit hat uns das frühe Tor in die Karten gespielt. Nach der Pause ist es uns deutlich besser gelungen, sowohl kämpferisch als auch spielerisch in die Partie zu kommen. Deshalb geht der Sieg am Ende auch in Ordnung."