In der Hinrunde trennten sich beide Teams 2:2. (Archiv)

SGD-Trainer Uwe Neuhaus erwartet einen "äußerst starken Gegner. Die werden uns 90 Minuten einem Stressfaktor aussetzen", sagte der 57-Jährige. Die Unterfranken würden "alles dafür geben, um den ersten Sieg in diesem Jahr einzufahren". Nach einer abgesessenen Gelbsperre kann Neuhaus wieder auf Kapitän Marco Hartmann zurückgreifen. Auch Innenverteidiger Florian Ballas steht zur Verfügung. Der 24-Jährige ist nach seiner Schulterverletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Er hat keine Probleme mehr, geht in die Zweikämpfe ohne sich zu schonen. Ob ich ihn bringe. kann ich aber erst Samstag entscheiden", so der Coach der Schwarz-Gelben. Akaki Gogia (Einriss der Syndesmose und Riss des Seitenbandes im rechten Sprunggelenk) und Marc Wachs (Margen-Darm-Infekt) fehlen dagegen.