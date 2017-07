Im letzten Duell der beiden Mannschaften im Mai 2015 siegte Duisburg durch zwei Treffer des immer noch aktuellen Sturmduos Janjic/Onuegbu. Insgesamt ist die Dynamo-Bilanz gegen die "Zebras" leicht negativ, in 14 Partien in Erster, Zweiter und Dritter Liga gab es vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Der letzte Sieg der SGD gegen den MSV ist schon fünf Jahre her, damals siegte Dresden durch Tore von Ouali, Losilla und Poté 3:1 am Niederrhein.