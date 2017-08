Letsch weiß, dass Aue in der vergangenen Saison vor allem dank der Auftritte vor eigenem Publikum in der Liga blieb. Fünf der letzten sechs Partien im Erzgebirge gewannen die "Veilchen". Zum Spiel am Sonntag gegen Düsseldorf erstrahlt die heimische Arena auch noch in neuem Glanz: Die neue Haupttribüne ist fertig, zudem werden die Teams durch einen angedeuteten Schachteingang aus den Stadionkatakomben auf den Rasen treten. "Was hier entsteht, ist etwas Großartiges", freut sich Letsch. Eine "sehr große Vorfreude" verspürt auch Mittelfeldspieler Christian Tiffert.