Aber die Zahlen haben keinerlei Bedeutung mehr, wenn Schiedsrichter Benjamin Brand die Partie anpfeift. Für die Auer wird es darum gehen, an die erfolgreiche Rückrunde unter Ex-Trainer Domenico Tedesco anzuknüpfen. Der neue starke Mann an der Seitenlinie ist Thomas Letsch. Der Kader wurde in der Sommerpause ordentlich durcheinander gewürfelt. Den zehn Neuzugängen stehen neun Abgänge gegenüber. Daraus eine funktionierende Mannschaft zu basteln dürfte zunächst das Hauptaugenmerk vom neuen Trainer sein.

In der Vorbereitung haperte es vor allem in der Offensive. Nach der Verletzung von Nicky Adler (Adduktorenabriss) fehlt vorne noch die Durchschlagskraft. Da liegt die Last in erster Linie auf den Schultern von Pascal Köpke und Dimitrij Nazarov, die beide im Sommer gehalten werden konnten und die Qualität haben, das Auer Angriffsspiel zu beleben. Bis auf Nicky Adler kann Thomas Letsch aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Michael Maria, der erst in dieser Woche von der Nationalmannschaft zurückkehrte, ist noch kein Thema für den Kader.