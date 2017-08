Beide Mannschaften siegten am ersten Spieltag jeweils 1:0. Allerdings konnte Dynamo noch nie am Millerntor gewinnen. Vielleicht ändert sich das mit Innenverteidiger Sören Gonther. Der 30-Jährige war bis zu seinem Wechsel im Sommer fünf Jahre für den FC. St. Pauli aktiv. "Ich freue mich brutal auf das Spiel und darauf, viele Gesichter und Freunde wiederzusehen. Aber in den 90 Minuten ist klar, dass ich mit meiner Mannschaft das Maximum rausholen möchte. Da gibt es keine Freunde auf der anderen Seite", sagte Gonther.

Neben dem schwer am Knie verletzten Stürmer Pascal Testroet wird Trainer Uwe Neuhaus auch auf Niklas Hauptmann verzichten müssen. Der Coach zum Duell am Montag: "Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet. Pauli hat in der Vorbereitung alles gewonnen, da waren nicht nur leichte Gegner dabei. Das zeugt davon, dass St. Pauli in dieser Saison sicherlich zu den Topfavoriten um den Aufstieg zählen wird."