Bei frühlingshaften Temperaturen und blauem Himmel hatte die Partie von Anfang an viel Dynamik. Nach zehn Minuten kamen auch die Aufreger vor den Toren dazu: Nach einer Linksflanke der Gastgeber wäre dem Zwickauer Schröter fast ein Eigentor unterlaufen (11.). Je länger die Partie dauerte, umso mehr übernahmen die Sachsen die Kontrolle. Aalen, das zuletzt sieben Spiele nicht gewonnen hatte, merkte man das mangelnde Selbstvertrauen an. Könnecke ließ das 0:1 liegen, weil er nach einer tollen Kombination VfR-Keeper Bernhardt von halblinks anschoss - ein Lupfer wäre da wohl die bessere Möglichkeit gewesen (22.). Zehn Minuten traf der freistehende Öztürk aus 14 Metern die Kugel nicht richtig. Die Gastgeber ließen erst in der 40. Minute wieder einmal aufhorchen, Triannis setzte sich nach einer Bär-Flanke am langen Pfosten gegen Bahn durch - der Ball flog am Dreiangel vorbei. Dann war Zwickaus Altmeister König zur Stelle: Der Angreifer stieg am höchsten und nickte ein (44.). Zuvor hatte Miatke den zweiten Ball erobert und in die Mittel geflankt. Zwei brenzlige Situationen musste das Team von Torsten Ziegner aber noch überstehen: Beim Linksschuss von Morys und bei einem spektakulären Fallrückzieher von Stanese war Brinkies auf dem Posten.

Ronny König (re.) brachte den FSV in Führung. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag