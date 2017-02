Nach dem Wechsel bestimmten die Gastgeber die Partie und hatten nicht nur durch Morys (59./Klewin hielt mit den Fingerspitzen) den Ausgleich auf dem Fuß. Aalen machte Dauerdruck und vergab eine Vielzahl guter Chancen - vor allem in den ersten 20 Minuten nach der Pause. Nach einer kurzen Ruhephase zogen die Gastgeber gegen Ende nocheinmal an. Toshev (80./84.) fand seinen Meister jeweils in Klewin. Auf der Gegenseite verpasste es Kammlott, freistehend per Heber (VfR-Keeper Bernhardt hielt), für die Entscheidung zu sorgen. In der kampfbetonten Schlussphase gelang den Gastgebern noch der vielumjubelte Ausgleich durch Robert Müller per Kopf nach einer Ecke aus fünf Metern (89.).