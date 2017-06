Mit dem neuen CFC-Sportvorstand Steffen Ziffert und Trainer Horst Steffen puzzelt sich Chemnitz eine neue Mannschaft zusammen. Die Neuzugänge erhalten Verträge, die nicht nur für die 3. Liga, sondern auch für die 2. Bundesliga gelten. MDR.DE zeigt die Veränderungen im Profikader. Hinten v.l.: Trainer Horst Steffen, Myroslav Slavov, Maurice Trapp, Marcus Mlynikowski, Laurin von PIechowski, Co-Trainr Sreto Ristic.

Vorn v.l.: Marvin Thiele, Fabio Leutenecker. Bildrechte: IMAGO

Bisher war Kevin Kunz der Mann zwischen den Pfosten. Der 25-Jährige Torwart bestritt alle 38 Spiele und behielt dabei in acht Partien eine Weiße Weste. Damit befindet er sich in der 3. Liga im Mittelfeld: Markus Kolke (Wehen Wiesbaden), Kenneth Kronholm (Holstein Kiel) und Mark Flekken (MSV Duisburg) mussten in 15 oder mehr Spielen nicht hinter sich greifen. Seit 2015 beim CFC: Torwart Kevin Kunz. Bildrechte: IMAGO

Kunz' Teamkollegen Kevin Tittel und Pierre Kleinheider konnten ihm dennoch den Stammplatz nicht streitig machen. Letzterer hat das Bankdrücken satt. Ihn zieht es nun zu Hessen Dreieich. Einen Torhüter könnte der CFC noch gut gebrauchen.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel der vergangenen Saison, dem Sieg im Sachsenpokal-Finale beim 1. FC Lok Leipzig, wird mindestens die halbe Abwehrkette umgebaut. Vor allem Rechtsverteidiger Alexander Bittroff war beim CFC immer wieder gesetzt. Nach 52 Pflichtspielen für die Sachsen lief sein Vertrag aus. Nun sucht er einen neuen Verein. Neuzugang Fabio Leutenecker vom MSV Duisburg könnte seine Position einnehmen. Auf der Suche nach Innenverteidigern wurde der Klub in der Regionalliga fündig. Die CFC-Aufstellung zum Sachsenpokalfinale: Die Spieler in orange sind nicht mehr da. Bildrechte: VEREINE/MDR.DE

Vor allem im Mittelfeld werden sich die Chemnitzer noch einspielen müssen. Die Dauerbrenner Dennis Mast und Tim Danneberg sowie Björn Jopek sind weg. Allein diese drei Spieler haben in der vergangenen Drittliga-Saison zwölf Tore erzielt. Rückkehrer Alexander Dartsch, der in der Rückrunde zum ZFC Meuselwitz ausgeliehen wurde, kam in der Regionalliga auf fünf Treffer. Er allein wird das Fehlen der Abgänge im Mittelfeld nicht auffangen können. Trainer Steffen sagte dem MDR:

Möglicherweise tut sich da noch etwas. Trainer Horst Steffen

Angriff: Der Toptorjäger ist weg

Oh wie war das schön! Anton Fink bescherte dem CFC viele Tore, Siege und Punkte. Doppelpack in Magdeburg. Doppelpack bei Hansa. Doch damit ist nun Schluss. In der Rückrunde erzielte der 29-Jährige als hängende Spitze nur noch einen Punktspieltreffer. Nun sucht Chemnitz neue Helden: Diese Rolle könnte Myroslav Slavov einnehmen. Der Stürmer mit einem Gardemaß von 1,97 Metern machte beim Berliner AK mit 16 Toren in 29 Regionalliga auf sich aufmerksam. Nur Federico Palacios Martínez, Andis Shala und Dennis Srbeny waren in der Nordost-Staffel erfolgreicher. Myroslav Slavov beim Trainingsauftakt in Chemnitz. Bildrechte: IMAGO

Stürmer Daniel Frahn, der noch einen Vertrag bis 2019 hat, bekommt bei der Torejagd also tatkräftige Unterstütung. Frahn selbst beendete nach einer Flaute in der Rückrunde im Sachsenpokalfinale seine Ladehemmung. Beim 2:1-Sieg beim 1. FC Lok Leipzig markierte er beide Treffer.