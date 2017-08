Carl Zeiss Jena hat Angreifer Timo Mauer zurück an die Kernberge geholt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der 20-Jährige von Drittliga-Konkurrent Paderborn ausgeliehen.

Timo Mauer. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Mauer war erst in diesem Sommer von der aufgelösten U23 von RB Leipzig nach Paderborn gewechselt, schaffte es in den ersten drei Drittliga-Saisonspielen aber nicht in den SCP-Kader. Jena-Coach Mark Zimmermann freut sich dennoch auf den Neuzugang: "Wir haben den Weg von Timo immer verfolgt. Er passt charakterlich in unser Team, hat sich sowohl bei der U19 als auch der Zweiten von RB durchgesetzt, verfügt über eine hohe Grundschnelligkeit und ist der Spieler, den wir gesucht haben."