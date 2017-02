"Fabian ist ein gut ausgebildeter Torhüter, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. In Halle hat er sich trotz seines jungen Alters schnell zurechtgefunden, den Sprung zur Stammkraft in der 3. Liga geschafft und konstant mit guten Leistungen überzeugt", sagte Andreas Bornemann, Vorstand Sport beim 1. FCN.



Bredlow wird sich in Nürnberg wohl ein Duell mit aktuellen Nummer eins Thorsten Kirschbaum liefern, die Club-Legende Raphael Schäfer hat ihr Karriereende für den Sommer angekündigt. "Ich freue mich auf diese Herausforderung in Nürnberg und hoffe, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Ich hatte in Halle eine tolle Zeit und werde alles versuchen, dass wir diese Saison möglichst erfolgreich abschließen", so der ehemalige deutsche U20-Nationalkeeper.