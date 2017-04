Wenig Spielkultur in der ersten Hälfte...

Mit einem Sieg konnten die Chemnitzer bis auf drei Punkte an Rang drei herankommen, doch von dieser Motivation war zu Beginn des Spiels nur wenig zu spüren. Außer einer Chance für Daniel Frahn, der sich in der dritten Minute im Strafraum den Ball zu weit vorlegte, war in der ersten halben Stunde von den "Himmelblauen" nichts zu verzeichnen. Die jungen Bremer hatten dagegen in der elften Minute eine Riesenchance, als sich Chemnitz' Berkay Dabanli verschätzte und Ousman Manneh aus acht Metern abzog. Doch Kevin Kunz klärte großartig zur Ecke. Bremens Ousman Manneh war noch einer der Lichtblicke des Spiels. Bildrechte: IMAGO

Da auch Werder II mit zunehmendem Spielverlauf immer weniger gelang, verflachte die Partie zusehends. Erst ein Einfall von Björn Jopek, der Dennis Mast steil schickte, sorgte kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal für etwas Spielkultur, doch der Außenstürmer schloss zu überhastet ab und die Kugel ging am Tor vorbei (42.).

...kaum Besserung in der zweiten

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich an diesem Bild erst einmal wenig. Die wenigen gefährlichen Aktionen kamen von den Bremern, so in der 53. Minute: Niklas Schmidt schlug einen Freistoß in den Fünfmeterraum und Dennis Grote klärte gerade so vor Manneh. Sambou Yatabaré (re.) eher nicht. Bildrechte: IMAGO

Ab der 61. Minute hätte das Spiel dann kippen können, da Sambou Yatabaré für sein Nachtreten nach einem Foul die Rote Karte sah. Chemnitz war so rund eine halbe Stunde in Überzahl, konnte daraus aber kein Kapital schlagen - auch da Trainer Sven Köhler nun nicht offensiver spielen ließ. Der CFC schnürte Bremen zwar am eigenen Strafraum ein, aber es fehlten die Ideen. Ein Weitschuss von Anton Fink in der Nachspielzeit war die einzige Gelegenheit vor dem Ende, dann gab es den Schlusspfiff. Mit 45 Punkten bleiben die Sachsen auf Rang neun und trotz des zweiten Remis in Folge noch in Schlagweite der Aufstiegsplätze.

Das sagten die Trainer:

Sven Köhler (Chemnitz): "Wenn man eine halbe Stunde in Überzahl spielt, ist ein Zähler zu wenig. Wir hatten in den ersten zehn Minuten und auch nach der Pause viel Ballbesitz, waren dominant, konnten uns aber kaum nennenswerte Chancen erspielen. Für und wird es jetzt darum gehen, das Halbfinale im Sachsenpokal gegen Zwickau, die momentan einen Lauf haben, zu gewinnen und ins Finale einzuziehen." Bremens Trainer Florian Kohfeldt konnte mit seinem Team einigermaßen zufrieden sein. Bildrechte: IMAGO

Florian Kohfeldt (Bremen): "Ich glaube, dass wir ohne Platzverweis dieses Spiel gewonnen hätten. Wir hatten mehr Chancen waren zwingender und haben ordentlich gestanden. Nach der roten Karte haben wir Willen und Moral gezeigt."

