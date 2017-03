Zingerle hält das 0:0 fest

Schwede war denn auch der aktivste Magdeburger in der ersten Hälfte und besorgte die wenigen Offensivaktionen seines Teams fast im Alleingang. So kam der 22-Jährige in der siebten Minute nach schöner Flanke von Florian Kath an den Ball, ließ seinen Gegenspieler austeigen, doch schloss dann zu überhastet ab.

Ansonsten hatten die Werder-Bubis eindeutig die besseren Gelegenheiten. Erst stürmte Niklas Schmidt in der 24. Minute frei auf FCM-Schlussmann Leopold Zingerle zu, verfehlte aber den Magdeburger Kasten um Haaresbreite. Sieben Minuten später konnte Zingerle einen Schuss von Ousman Manneh gerade noch so parieren. Schließlich zeichnete sich der Magdeburger Torwart auch gegen Niklas Schmidt aus, desser Freistoß Zingerle noch aus dem Winkel kratzte (33.). Mit einem schmeichelhaften 0:0 ging es für den FCM in die Pause. Kampf war Trumpf zwischen Bremen II und Magdeburg. Bildrechte: IMAGO

Weil vom Punkt erneut sicher

Auch nach Wiederanpfiff hatte Bremen II vorerst mehr vom Spiel und hätte erneut durch Manneh direkt in Führung gehen können. Doch der Schuss des Stürmers nach Pass von Luca-Milan Zander streifte knapp am Pfosten vorbei. In der 53. Minute endlich die erst richtige Chance für Magdeburg: Kath dribbelte sich durch die Werder-Abwehr, schlenzte dann aber über den Kasten des eingewechselten Keepers Tobias Duffner (Stammtorwart Eric Oelschlägel hatte zur Pause verletzt rausgemusst).

Nachdem Sowislo und Beck ab der 66. Minute mittun durften, wurde die Partie immer ausgeglichener. Gelegenheiten ergaben sich so kaum noch, einzig Sowislo hatte nach einem Fehler von Duffner, der einen Freistoß direkt auf den Fuß des FCM-Kapitäns boxte, noch eine Chance, konnte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht im Tor unterbringen (85.). Wenn aus dem Spiel nichts geht, muss halt wieder ein Elfmeter herhalten und den gab es in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Duffner hatte zuvor Beck im Strafraum umgesenst, Richard Weil blieb wie am Wochenende gegen Münster auch diesmal cool und verlud Duffner vom Elfmeterpunkt.