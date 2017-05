Die personell arg gebeutelten Hallenser, die auch noch ohne Klaus Gjasula (Mittelfußbruch) und Royal-Dominique Fennell (zehnte Gelbe Karte) die Reise an die Weser antraten, mussten nach zehn Minuten mit Sascha Pfeffer, der sich in einem Zweikampf verletzte, den nächsten Ausfall verkraften. Chefcoach Rico Schmitt brachte für ihn Tobias Müller.

Fünf Minuten später der nächste Schock für die Gäste: Nach einer Eingabe von Kazior in den Strafraum netzte Justin Eilers völlig freistehend aus Nahdistanz zur Werder-Führung ein. Mit dem 1:0 im Rücken bekam Bremer im Anschluss Oberwasser, während sich Halle gegen die früh attackierenden Gastgeber weiter schwer tat. In der 27. Minute hatte der HFC großes Glück, als Kazior den Ball nach einer Eilers-Eingabe freistehend aus Nahdistanz über das Tor beförderte. Zwar wurde Halle nach einer halben Stunde etwas besser, doch die klaren Chancen erarbeitete sich weiterhin Bremen. So hatte der HFC erneut Riesendusel, als Zander die Kugel per Hackentrick nur um Zentimeter am Tor vorbeizirkelte (34.). Drei Minuten später verpasste erneut Zander eine Jacobsen-Eingabe ebenfalls nur knapp.