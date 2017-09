Wie schon beim 1:1 in Köln reiste der Hallesche FC mit nur 15 Akteuren an. Hilal El-Helwe und Braydon Manu nahmen zunächst auf der Bank Platz. Dafür durften Tobias Müller und der 18-Jährige Martin Ludwig von Beginn an ran. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte war Mathias Fetsch mit der ersten Großchance zur Stelle. Doch sein Kopfball aus fünf Metern, parierte SVW-Schlussmann Eric Oelschlägel (23.). Melvin Krol war es auf der Gegenseite, der per Hacke zu Ole Käuper legte. Der 20-Jährige blieb ruhig und lupfte aus neun Metern halblinks über den abtauchenden Oliver Schnitzler in den Kasten der Rot-Weißen - 0:1 (36.).

Fabian Baumgärtel in Aktion (Archiv) Bildrechte: imago/foto2press