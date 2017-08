Der beim Halleschen FC aussortierte Abwehrspieler Florian Brügmann spielt künftig für Drittliga-Aufsteiger Carl Zeiss Jena. Wie die Thüringer am Freitag mitteilten, erhält der 26-Jährige an den Kernbergen einen Zweijahresvertrag.

Carl-Zeiss-Sportdirektor Kenny Verhoene lobt Brügmann für dessen Flexibilität und Erfahrung: "Er ist hervorragend ausgebildet, verfügt über eine gehörige Portion Drittligaerfahrung und ist zudem aufgrund seiner Beidfüßigkeit auf verschiedenen Positionen einsetzbar, was uns natürlich auch taktisch flexibler macht", wird Verhoene in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Brügmann, der sowohl in der Abwehr als auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden kann, erklärt zu seinem Wechsel: "Ich habe mich für den FC Carl Zeiss Jena entschieden, weil sich der Club intensiv um mich bemüht und mir das Gefühl vermittelt hat, mich wirklich zu wollen."

Beim HFC erhielt Brügmann nach vier Jahren im rot-weißen Trikot keinen neuen Vertrag. In der vergangenen Saison war er mit 29 Einsätzen noch HFC-Stammspieler in der 3. Liga. Insgesamt sammelte der gebürtige Hamburger 111 Mal in der 3. Liga sowie beim VfL Bochum sechs Mal in der 2. Liga Erfahrung.