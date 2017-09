Christian Neidhardt (Meppen): "In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht, haben da aber die eine oder andere Kontermöglichkeit liegengelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns hinten reindrängen lassen, standen damit tief, ohne dass der Gegner Möglichkeiten hatte. Durch die Situation zum 1:2 hat sich Jena in das Spiel gekämpft. Die Situation lasse ich einfach mal so stehen, denn ich glaube, mir fehlen dazu die Worte. Wir können dabei in den Spiegel schauen, Jena muss das für sich ausmachen."