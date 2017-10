Viel war vor dem Spiel über die Paderborner Offensive und 10-Tore-Mann Sven Michel geschrieben worden, doch auf dem Platz fand fast nur Jena statt. Der Außenseiter agierte gegen die Ostwestfalen, die unter der Woche Zweitligist Bochum aus dem DFB-Pokal gekegelt hatten, mutig, frech und hellwach. Schon in der Anfangsphase kamen die Jenaer gefährlich in Tornähe, doch entweder kam der letzte Pass nicht an oder Keeper Leopold Zingerle war zur Stelle. In der 17. Minute ging Jena dann verdient in Führung. Das Tor köpfte aber ein Paderborner. Kapitän Christian Strohdiek köpfte nach einer Flanke von Julian Günther-Schmidt unhaltbar ins eigene Tor. Nach der Führung drehte Jena komplett auf und legte nach. Beim 2:0 durch Marius Grösch hatte erneut ein Paderborner seinen Kopf im Spiel. Jamilu Collins köpfte nach einem Freistoß genau vor die Füße des aufgerückten Innenverteidigers, der aus halbrechter Position im Stile eines Torjägers abschloss (21.).