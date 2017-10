Verspätung wegen Fan-Ansturm

Beide Teams wurden zunächst von der Polizei ausgebremst. 13:58 Uhr entschieden die Beamten, dass das Spiel wegen des enormen Zuschauerandrangs erst 14:15 Uhr beginnen würde. Die Verzögerung schien die favorisierten Rostocker aus dem Tritt zu bringen, während Jena sofort hellwach war und druckvoll agierte. Auch ohne ihren verletzten Kapitän René Eckardt (muskuläre Probleme) rissen die Thüringer das Spiel an sich, störten früh an und gewannen die Zweikämpfe.

"Unser Plan geht gut auf"

Typische Szene: Jena (hier Marius Grösch gegen Soufian Benyamina) kämpfte um jeden Ball. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel Das einzige Manko blieb der letzte Pass bzw. die letzte Idee. Großchancen blieben so Mangelware. Wenn es gefährlich wurde, hatte Manfred Starke, der eine Rostocker Vergangenheit hat, seine Füße im Spiel. In der 11. Minute entschied er sich im Strafraum für einen Pass, statt abzudrücken. Acht Minuten später tauchte der Linksbeiner nach einer tollen Ballstafette wieder im Strafraum auf, wurde aber noch Oliver Hüsing und Janis Blaswich am Torabschluss gebremst. "Unser Plan geht gut auf. Wenn wir den letzten pass an den Mann geben, wird es auch noch etwas mit einem Tor", resümierte Jenas Co-Trainer Martin Ullmann in der Halbzeitpause. Der Trainerstab durfte nicht nur mit der läuferischen, sondern auch mit der spielerischen Leistung zufrieden sein. Jena hielt den Tabellensechsten gut vom eigenen Tor fern. Keeper Raphael Koczor musste zum ersten Mal in der 44. Minute nach einem Schuss von Willi Evseev zupacken.

Brügmann lässt Jena jubeln

Rostock ließ sein sonst so gefürchtetes schnelles Offensivspiel auch nach der Pause vermissen, spielte wie mit angezogener Handbremse und wählte häufiger den Rückwärts- statt den Vorwärtsgang. Jena blieb wie in der ersten Halbzeit optisch überlegen, engagiert und fleißig. Auf Torchancen warteten die Fans aber (fast) vergeblich. In der 72. Minute lag das 1:0 in der Luft, doch Starkes Drehschuss segelte am langen Pfosten vorbei. Alle anderen Angriffe der Thüringer erstickte die Hansa-Abwehr, die sechs von zwölf Saisonspielen ohne Gegentor absolvierte, im Keim. Bis zur 85. Minute,. Dann nahm Verteidiger Brügmann Maß und traf nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Oliver Hüsing. Als Jan Löhmannsröben kurz vor Ultimo nach einem wiederholten Foulspiel Gelb-Rot sah, wurde es noch einmal hektisch. Zu einer echten Torchance kam Rostock aber auch in den vier Minuten Nachspielzeit nicht.

Jena springt mit dem dritten Saisonsieg auf den 15. Platz. Rostock rutscht einen Rang ab und ist jetzt Siebter.

Das sagten die Trainer:

Pavel Dotchev (Rostock): "Es war eine deutliche Sache heute. Wenn wir ein bisschen Glück hehabt hätten, hätten wir einen Punkt mitnehmen können. Wir haben heute versagt. So kann man nicht auftreten. Der Sieg für Jena ist absolut verdient. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und die Bälle zu schnell verloren. Jena hat uns gezeigt, wie man ein Spiel absolvieren muss. Kompliment an Jena. wenn du nicht an die Grenzen gehst, hast du in dieser Liga keine Chance."