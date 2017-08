Nach einer kurzen Abtastphase kamen die Gäste zur ersten guten Gelegenheit durch Kai Gehring, der nach einem Freistoß völlig frei vor Raphael Koczor auftauchte und den CZ-Schlussmann zur Parade zwang (7.). Im Gegenzug erkämpfte sich Florian Dietz an der Strafraumgrenze den Ball und setzte die Kugel knapp rechts am Tor vorbei (8.).

Beide Teams bemühten sich auch im Anschluss um eine offensive Partie, allerdings verlagerte sich das Spielgeschehen immer wieder zwischen die Strafräume. Klare Chancen blieben somit Mangelware. Eine gute Gelegenheit der Jenaer hatte dann Davud Tuma in der 16. Minute, als er mit einen 26-Meter-Freistoß SG-Keeper Kevin Broll zur Glanztat zwang. Zwei Minuten später landete ein 16-Meter-Schuss von Florian Brügmann knapp neben dem Großaspacher Tor. Doch auch die Gäste kamen einige Male gefährlich vor das Jenaer Gehäuse. Die größte Chance hatte dabei Joseph-Claude Gyau, der aus acht Metern am glänzend reagierenden Koczor scheiterte (27.).

Jena-Coach Mark Zimmermann brachte nach einer guten Stunde mit Manfred Starke einen weiteren Angreifer, um die Offensive zu forcieren. Allerdings hatten die Gäste die erste dicke Gelegenheit in der zweiten Hälfte. Dabei brachte Gyau das Kunststück fertig, den Ball aus sieben Metern am Tor vorbeizuschießen (68.).



In der 79. Minute hatte Dietz die Jenaer Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss nach Vorlage von Starke wurde von Broll gerade noch weggefaustet. Starke selbst setzte in der 85. Minute einen Distanzschuss knapp neben das Tor. Die beste Möglichkeit hatten aber kurz darauf die Gäste nach einem Konter, als Saliou Sané den Ball aus 50 Metern nur haarscharf am Tor vorbeischoss. Somit blieb es beim torlosen aber gerechten Remis.