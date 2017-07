"Er ist sehr talentiert, ehrgeizig und wollte unbedingt nach Deutschland, dessen Fußballmentalität er sehr schätzt", sagte Jenas Sportdirektor Kenny Verhoene in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Coppens spielte zuletzt beim belgischen Zweitligisten KSV Roeselare. Er genoss seine Ausbildung in der Akademie des belgischen Traditionsvereins KRC Genk und bestritt insgesamt 33 Länderspiele für die U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes. Neben Cercle Brügge gehörte auch der niederländische Zweitligist MVV Maastricht zu seinen bisherigen Profistationen.