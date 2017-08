Der Chemnitzer FC kann zu Hause einfach nicht gegen den VfR Aalen gewinnen. Am Mittwoch kassierte der CFC eine deftige 2:4-(2:4)-Pleite. Beim vierten Gastspiel des VfR im Stadion an der Gellerststraße verließ der CFC den Platz damit zum dritten Mal als Verlierer. Mit der zweiten Saisoniederlage verliert der CFC zunächst den Anschluss an das obere Mittelfeld, Chemnitz rutscht auf Rang elf ab. Aalen klettert mit dem zweiten Sieg dagegen auf Rang acht.