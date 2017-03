Chemnitz beginnt stark, spielt sich in den ersten zehn Minuten gleich zwei Chancen heraus. Der Gastgeber agiert geschickt, lässt den MSV bis in die eigene Hälfte kommen und schaltet bei Balleroberung schnell um. Doch auch Duisburg kann kontern und erzielt so das 0:1. Andreas Wiegel schließt mit viel Platz in der 23. Minute perfekt ab, trifft flach im langen Eck den Innenpfosten.

Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Der CFC kämpft, aber gegen den Tabellenführer ist es nicht leicht. Zumal Duisburg die beste Abwehr der Liga stellt, in 15 Partien keine Gegentore kassierte. Der Ausgleich fällt kurz vor der Pause überraschend: Nach einem Freistoß von Türpitz sieht es so aus, als ob Anton Fink den Ball ins lange Eck spitzelt. Später wird klar: Türpitz ist selbst der Torschütze.

Auch die Anfangsphase in Halbzeit zwei gehört Chemnitz. Der Gastgeber benötigt unbedingt einen Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. In der 52. Minute die Führung: Türpitz leitet den Angriff ein, Fink legt mit der Hacke auf Stenzel ab, Frahns Schuss wird abgeblockt. Doch Türpitz holt sich den Abpraller und schießt das 2:1 - mit voller Wucht unter die Latte.

Bitter: Trotz eigener Führung lässt sich Chemnitz von den Zebras beim 2:2 wieder auskontern. Noch schlimmer: Eigentlich hatten die Gäste den Doppelwechsel schon vorbereitet, Brandstetter sollte den Platz verlassen. So gelingt ihm mit seinem letzten Ballkontakt der Ausgleich (67.) – auch bei der 0:1-Hinspielniederlage des CFC war er erfolgreich. Der eingewechselte Onuegbo sorgt nur sechs Minuten später für den 2:3-Endstand.

agri/ok

Das sagten die Trainer:

Ilia Gruev (Duisburg): Wir haben wie gegen Erfurt das Spiel gedreht und das nicht nur gegen irgendeine Mannschaft, sondern ein Topteam dieser Liga. Wir sind im richtigen Moment in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, aber kurz vor der Pause hat der Ausgleich richtig wehgetan. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir unkonzentriert und sind in Rückstand geraten. Danach hat meine Mannschaft eine tolle Moral gezeigt und mit viel Dynamik und Tempo das Spiel gedreht.

Sven Köhler (Chemnitz): Nach 25 sehr guten Anfangsminuten sind wir leider in Rückstand geraten und haben einige Zeit gebraucht, um wieder zurück zu finden. Nach dem Ausgleich haben wir auch zu Beginn der zweiten Halbzeit aktiver gespielt und sind in Führung gegangen. Dann passt es in die aktuelle Situation, dass wir in der Abwehr zu einfach auszuhebeln sind. Wobei wir vor dem 2:2 die riesen Chance zum 3:1 hatten, als Björn Jopek abschließt und nicht die mitlaufenden Fink und Frahn bedient. Zum Schluss hat der MSV seine Qualität konsequent genutzt.