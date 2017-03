Neben den verletzten Björn Jopek, Jamil Dem und Marc Endres musste der CFC auf Dennis Grote verzichten, der beim 0:1 gegen Aalen Rot sah und für zwei Spiele gesperrt wurde. Bei den Fortunen musste kurzfristig Kapitän Kristoffer Andersen in der Kabine bleiben. Er hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Für ihn kam der Ex-Auer Oliver Schröder.

Chemnitz antwortet prompt

Von Abtasten keine Spur - es entwickelte sich schnell ein munteres Spielchen. Nach vier Minuten steckte Daniel Frahn zu Philip Türpitz durch, der um Zentimeter verpasste. Das fing verheißungsvoll an, doch die Chemnitzer wurden etwas nachlässig. Nach einem Kessel-Zuspiel lauerte Kölns Goalgetter Hamdi Dahmani vor dem Chemnitzer Kasten, aber Conrad konnte in letzter Sekunde zur Ecke klären. Die brachte nichts ein. Und weiter ging’s mit hohem Tempo.



Die 6.776 Zuschauer kamen auf ihre Kosten, das 0:1 in der 21. Minute war dann aber so nicht geplant. Wieder war Kölns Dahmani beteiligt, der für mächtigen Wirbel sorgte. Der 29-Jährige spritzte in eine Rückgabe von Cincotta und zog ab - Dabanli wollte retten, wurde aber zum Unglücksraben und versenkte die Kugel in den eigenen Maschen. Köln lag vorn, doch das tangierte die Himmelblauen wenig. Zwei Minuten später antworteten sie mit dem 1:1. Türpitz hatte den blitzschnellen Florian Hansch auf die Reise geschickt, der Fortuna-Schlussmann Tim Boss umlief und locker einschob. Chemnitz war wieder dran.



Vielleicht noch die CFC-Führung vor der Pause? Nicht ganz. Nach einer tollen Ballstafette der Gastgeber kam Anton Fink angerauscht und schoss das Leder haarscharf über die Querlatte (32.). Den hatten viele schon drin gesehen. Sekunden vor der Pause sorgte Tim Danneberg nach dem dritten Chemnitzer Eckball noch einmal für ein kleines Kunststück und bugsierte die Kugel per Hacke um Millimeter am Kölner Tor vorbei. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. Schnelle Antwort der Chemnitzer: Florian Hansch erzielt das 1:1. Kölns Keeper Tim Boss streckt sich vergeblich. Bildrechte: Picture Point

Dramatik pur

Was war hier für die Chemnitzer noch drin? Das Lieblingsergebnis von 3:1 gegen Köln wäre doch eine schöne Option. Zunächst herrschte in der zweiten Hälfte viel Kampf, die Fehlabspiele nahmen zu. Dennoch hatten die Chemnitzer mehr von der Partie, aber das rechte Zielwasser hatten sie noch nicht intus. Das sollte sich in der 64. Minute ändern. Nach einem Mast-Freistoß versenkte Danneberg die Kugel per Kopf mustergültig zur 2:1-Führung im Fortuna-Tor. Allerdings machten es ihm die Kölner Abwehrspieler auch nicht allzu schwer, indem sie "fasziniert" zuschauten.



Dann aber wurde es dramatisch. CFC-Spieler Stefano Cincotta foulte Kölns Wirbelwind Dahmani im Strafraum, und der Schiri zeigte auf den Punkt. Der gerade eingewechselte Marc Brasnic übernahm die Verantwortung, scheiterte aber am glänzend reagierenden CFC-Schlussmann Kevin Kunz (67.). Übrigens: Pechvogel Brasnic musste wenig später verletzt vom Platz, sodass die Gäste die restliche Zeit in Unterzahl spielten, da sie vorher schon dreimal gewechselt hatten. Tim Danneberg steigt am höchsten und köpft zum 2:1 ein. Bildrechte: Picture Point

Erlösung durch Mast

Weiter ging’s - und die Chemnitzer Erlösung nahte. In der 84. Minute gab Anton Fink eine feine Vorlage für Dennis Mast, der unter Bedrängnis die Kugel in die Maschen nagelte. 3:1 – das Standardresultat von Chemnitz gegen die Fortuna war perfekt. Nach 138 Tagen feierte der CFC wieder einen vollen Heimerfolg und schob sich zumindest für eine Nacht auf Rang drei.

Das sagten die Trainer:

Uwe Koschinat (Fortuna Köln) : "Der CFC stand genauso unter Druck wie wir nach den Niederlagen gegen Kiel und Erfurt. Nach unserer langen Liste von verletzten und gesperrten Spielern, verletzte sich vor Spielbeginn auch noch Kristoffer Andersen. Wir haben mutig nach vorn verteidigt und eine glückliche Führung erzielt. Leider haben wir ein schnelles 1:1 kassiert. In der zweiten Hälfte war mir klar, dass der CFC, wenn er auf seine Fankurve spielt, die Fähigkeit besitzt, aus dem Nichts einen Gang höher zu schalten. Mit den vielen Standards für Chemnitz lag das 2:1 förmlich in der Luft. Mit Glaube und Moral hat sich meine Mannschaft den Elfer erarbeitet, aber die Ausführung passt in das aktuelle Bild der Saison. Am Ende war das Spiel mit dem 1:3 und nur noch zehn Akteuren durch. Für mich machen Fahrten nach Chemnitz keinen Spaß mehr. Das zermürbt."

Sven Köhler (Chemnitzer FC): "Meine Mannschaft hatte sich viel vorgenommen. Und das gegen einen Gegner, den wir trotz der letzten zwei Niederlagen nicht unterschätzt haben. Nach dem kuriosen Rückstand, wo eine Mannschaft auch zerbrechen kann, habe ich mich besonders für Florian Hansch gefreut, der nach dem Fehler beim Rückstand den schönen Ausgleich markiert hat. Mein Team hat immer für diesen Sieg gefightet und bis zum 2:1 viele gefährliche Torszenen erarbeitet. Vor dem Elfmeter hätte Philip Türpitz das Spiel mit seiner Großchance schon entscheiden können. Wir müssen uns bei Kevin Kunz bedanken, denn dank seiner Glanzparade ist das Spiel nicht gekippt."