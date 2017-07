Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal zwischen Drittligist Chemnitzer FC und dem deutschen Meister FC Bayern München findet am 12. August statt. Nach der genauen Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Dienstag wird die Partie in der community4you-Arena um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der FC Bayern (hier mit Ex-CFC-Spieler Michael Ballack) spielte zuletzt 2003 in Chemnitz, damals in der Saisonvorbereitung gegen den VfB Chemnitz. Bildrechte: IMAGO