Ein tradionsreiches Ostduell, Vierter (HFC) gegen Sechster (CFC), die Chance für beide Teams, auf den Relegationsplatz zu springen - es war bei feinstem Winterwetter alles für ein Fußballfest angerichtet. Nur die 22 Mann auf dem Platz wollten da in der ersten Hälfte nicht so richtig mitspielen und boten spielerische Magerkost. Ein einziges Highlight gab es in den ersten 45 Minuten: Dennis Grote passte sehenswert auf Dennis Mast, der ging an HFC-Keeper Fabian Bredlow vorbei, doch der Schlussmann machte sich ganz breit und konnte gerade so noch parieren (38.).