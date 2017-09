Viele CFC-Chancen und ein Kölner Tor

Für den gesperrten Laurin von Piechowski rückte Dennis Grote in die Startelf des CFC. Der Ex-Chemnitzer Maik Kegel blieb ohne Auftritt in Sachsen, er musste verletzt passen. Von der ersten Minute an gaben die Hausherren klar den Ton an. Florian Hansch scheiterte mit der ersten Großchance am Fuß von Fortuna-Keeper Tim Boss (17.). Zwei Schüsse sendeten die Gäste ab, beide Male gingen Ballverluste der "Himmelblauen" voraus. Der Ex-Magdeburger Farrona Pulido chipte einen Freistoß von der Grundlinie an den kurzen Pfosten und dort nickte Hamdi Dahmani ein - 0:1 (28.). Es war die erste gute Möglichkeit der Rheinländer. Daniel Keita-Ruel setzte einen Schlenzer neben das Gehäuse der Chemnitzer (34.). Danach ging es auf der anderen Seite wieder rund. Einen Grote-Schuss aus 18 Metern fingerte Boss über die Querlatte (40.) und Frahn traf genau dieses Stück Aluminium aus fünf Metern (44.). Bildrechte: PICTURE POINT / K. Kummer

Frahn trifft und Fortuna schlägt zurück

Auch nach dem Seitenwechsel ging es gleich wieder Richtung Kasten der in gelben Trikots und schwarzen Hosen spielenden Gäste. Grote flankte von rechts und Frahn drückte den Ball am kurzen Pfosten aus sechs Metern genau zwischen Pfosten und Schlussmann Boss in die Maschen - 1:1 (49.). Doch auf den mehr als fälligen Ausgleich hatten die Fortunen eine schnelle Antwort. Dahmani zu Keita-Ruel, der mit der Hacke zurück auf Farrona Pulido. Dessen Schuss aus 18 Metern schlug unten rechts ein - 1:2 (53.). Nach einer Stunde mähte Dominik Ernst Grote an der Mittellinie um und musste mit Gelb-Rot runter. Allerdings fanden die Hausherren in Überzahl keine Wege in die entscheidende Zone. Stattdessen schoss der gerade eingewechselte Amir Falahen über das Tor der Chemnitzer (76.). Eine der vielen Flanken in den Kölner Strafraum köpfte Danny Breitfelder Richtung Kasten, doch Boss war zur Stelle (80.). Danach passierte nichts mehr. Bildrechte: imago/Kruczynski

Das sagten die Trainer

Uwe Koschinat (Fortuna Köln): "Es war ein schmeichelhafter Sieg. Bis auf unsere rechte Abwehrseite konnte kein Mannschaftsteil den Chemnitzern Paroli bieten. Der CFC ist permanent durch unsere Linien gebrochen. An so einem Tag braucht man einen sehr guten Torhüter und einen Gegner, der im Abschluss vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung trifft. Trotz unserer Führung nach einem Standard blieben die großen Probleme. Wir haben förmlich um den Ausgleich gebettelt. Dieser fiel über die passive linke Abwehrseite. Aber zum Glück haben wir eine schnelle und effiziente Antwort gefunden. Zur Pause war uns schon klar, dass wir bei unserer Zweikampfführung und den Bestrafungen eventuell Probleme bekommen. Aber dann ist es das Verrückte im Fußball, dass wir in Unterzahl viel besser gestanden haben und einen glücklichen Sieg eingefahren haben."

Horst Steffen (Chemnitz): "Ich denke, über dieses Spiel gibt es keine zwei Meinungen. Es war ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft, bis auf den Abschluss. Wir hatten über die gesamte Spielzeit viele Möglichkeiten. Auch wenn es vielleicht gegen Ende in Überzahl etwas schwieriger wurde. Vier Tore wären heute durchaus in Ordnung gewesen für uns. Aber irgendwann wird sich die Mannschaft für ihre guten Leistungen belohnen und das Glück wird auch wieder zurückkommen."